Sport Vandaag: Krakers in Champions League, EK volleybal en tennis

KNVB beslist: Hoek alleen voor strafschoppen terug naar Lisse

25 september ZEIST - Het hoge woord is eruit. De KNVB laat de veelbesproken strafschoppenserie van het bekerduel FC Lisse-Hoek in zijn geheel overnemen. De voetbalbond heeft besloten dat FC Lisse en Hoek op woensdag 4 oktober om 21.00 uur in Lisse strafschoppen gaan nemen, deze keer wel om en om zoals de regels voorschrijven. De inzet? Een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, in de tweede ronde van de KNVB beker.