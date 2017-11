Sport Vandaag: Krakers in Champions League, EK curling

Zesde plaats op WK voor Tieleman en partner Van Tilborg

20 november SOFIA - Nard Tieleman kan terugkijken op een geslaagd Jeugd WK trampolinespringen in de categorie 13/14 jaar. De inwoner van Oostburg, die uitkomt voor Forza Gymnastica uit Goes, haalde in Sofia met zijn synchroonpartner Ralph van Tilborg (KDO Apeldoorn) de finale. Daarin eindigden ze in de Bulgaarse hoofdstad op de zesde plaats. Met meer dan 900 deelnemers uit 44 verschillende landen is het WK het meest prestigieuze trampolinetoernooi van de wereld voor jeugd en junioren.