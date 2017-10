Sport Vandaag: Kraker in Premier League, GP van Mexico en NK afstanden

Goes ruikt kans op periodetitel

27 oktober GOES - Door de 2-1-zege op Groene Ster, op dat moment medekoploper in de hoofdklasse, kijkt Goes weer omhoog. De Bevelandse zondagploeg heeft twee verliespunten meer dan koploper Gemert. ,,We zouden zomaar de eerste periodetitel kunnen winnen”, ambieert trainer Rogier Veenstra.