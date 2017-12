Sport Vandaag: Jupiler League, Serie A en wielergala

Natalie Poppe imponeert tijdens Pepernoten dres­suur­t­wee­daag­se

3 december VROUWENPOLDER - Natalie Poppe was tijdens de eerste editie van de Pepernoten dressuurtweedaagse in Vrouwenpolder met de merrie Halvere in M2 goed op dreef. Zaterdag liep de verpleegkundige uit Grijpskerke in manege De Eendracht naar een afgetekende overwinning (70,50). Gisteren toonde de combinatie zich andermaal overtuigend de beste (71.00). Poppe pakte ook de overall-prijs in de klasse M.