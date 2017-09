Sport Vandaag: Bundesliga, Laver Cup en EK volleybal

KNVB wint internationaal advies in over 'Zaak FC Lisse-Hoek'

21 september HOEK - De KNVB heeft over de 'Zaak FC Lisse-Hoek' advies ingewonnen bij de adviesgroep spelregels veldvoetbal en de internationale spelregelcommissie IFAB (International Football Association Board). Bij Hoek waren ze donderdag in de veronderstelling dat de zaak door de KNVB was overgedragen aan de aanklager betaald voetbal. ,,We denken dat ze dat bij Hoek verkeerd geïnterpreteerd hebben'', zei een woordvoerder van de KNVB.