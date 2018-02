Spanje wil Davis Cup spelen in Plaza de Toros

Het duel staat gepland voor vrijdag 6 tot en met zondag 8 april. Kopman in het Duitse team is Aleksander Zverev, de nummer vijf van de wereld. Hij heeft zich al beschikbaar gesteld. Of het Spaanse team Rafael Nadal inzet in de arena, is nog afwachten. De Spaanse gravelkoning herstelt momenteel nog van een heupblessure.