Spaanse tennissers naar eindstrijd ATP Cup

Zeeuwse roeister wil na Atlanti­sche Oceaan ook de Pacific oversteken; ‘Ik denk elke dag aan de zee’

KORTGENE - Een jaar nadat sloeproeister Marieke le Duc-Bouwense in 43 dagen de Atlantische Oceaan overstak, heeft ze plannen voor een vergelijkbaar avontuur. In de zomer van 2023 wil de 43-jarige inwoonster van Kortgene de Stille Oceaan bedwingen. ,,Je zou bijna denken dat ik het thuis niet leuk vind, hè”, zegt ze lachend. ,,Maar dat is niet zo. Wel denk ik elke dag aan de zee, aan het overleven op het water.”

