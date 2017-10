Spaanse tennisser geschorst wegens gokken

Trainer met veertig jaar ervaring nieuw gezicht bij Philippine

3 oktober PHILIPPINE - Bij zondagderdeklasser Philippine zat in de eerste thuiswedstrijd tegen HVV’24 met Paul Mortier een nieuw gezicht op de bank. De Belg is in het bezit van alle Heizeldiploma’s (Pro License) en mag zodoende op hoog niveau training geven. Dit seizoen is hij toegevoegd aan de technische staf van Philippine. Samen met Frank van Damme traint en coacht hij de eerste selectie.