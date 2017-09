Spaanse tennisbond breekt met captain Martinez

Wijnstra mag na slotkoers op vertrouwde grond zijn prijs ophalen

14 september KAPELLE In zijn eigen woonplaats wordt Kapellenaar Jacob Wijnstra zaterdag gehuldigd als winnaar van het TMZ Riedam Bandenklasement. Vorig jaar werd de wielrenner nog tweede in het klassement, maar dit seizoen sloeg hij toe met enkele overwinningen. Na de slotkoers in Kapelle, die morgen op het programma staat, neemt hij zijn prijst in ontvangst.