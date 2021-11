Spaanse primeur voor Muguruza: ‘Beloning voor een heel lang jaar’

Garbiñe Muguruza heeft als eerste Spaanse tennisster de WTA Finals gewonnen. Muguruza was in de finale van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 7-5. ,,Dit is weer een bewijs dat ik in de beste fase van mijn carrière zit”, jubelde de 28-jarige Spaanse.

Muguruza, die dankzij haar succes in Mexico opklimt naar de derde plaats op de wereldranglijst, behaalde in Guadalajara haar tiende titel op de WTA Tour. Ze won in 2016 Roland Garros en een jaar later Wimbledon. Dit jaar schreef Muguruza de toernooien van Dubai en Chicago op haar naam.

De Spaanse begon haar vierde WTA Finals met een nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, maar ze won daarna al haar partijen. De als zesde geplaatste Muguruza klopte Kontaveit in de laatste groepswedstrijd (6-4 6-4) en maakte zo een einde aan de zegereeks van de Estse, die met twee toernooizeges op rij naar Guadalajara was gekomen. De Spaanse rekende in de halve finales af met landgenote Paula Badosa (6-3 6-3) en stond woensdagavond in de eindstrijd opnieuw tegenover Kontaveit, die de finale had bereikt met een zege op de Griekse Maria Sakkari. Weer was Muguruza de sterkste.

Volledig scherm Garbiñe Muguruza. © EPA

,,Dit is de beloning voor een heel lang jaar”, zei de Spaanse, die is geboren in Venezuela. ,,Geweldig om deze trofee te kunnen toevoegen aan mijn prijzenkast. Toen ik op de US Open van de directeur van de WTA hoorde dat de Finals mogelijk verplaatst zouden worden naar Guadalajara, dacht ik: daar moet ik bij zijn! En kijk waar ik nu sta”, zei Muguruza met de Billie Jean King-trofee in haar handen.

,,Ik heb aan mezelf laten zien dat ik weer de beste kan zijn, de maestra zoals we dat in Spanje zeggen. Ik ben een betere tennisster dan voorheen door de ervaring die ik heb en de manier waarop ik speel”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld. ,,Ik sta er nu heel goed voor richting volgend seizoen.” Haar landgenote Arantxa Sánchez Vicario stond in 1993 ook de finale van de WTA Finals, maar verloor toen van de Duitse Steffi Graf.

In het dubbelspel ging de titel naar Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië. De olympisch kampioenen van Tokio versloegen in de finale de Belgische Elise Mertens en Hsieh Su-wei uit Taiwan in twee sets: 6-3 6-4. Krejcikova en Siniakova bleven het hele toernooi ongeslagen. Ze hadden in de halve finales gewonnen van Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar-Martinez (3-6 6-3 10-6).

Volledig scherm Winnaressen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova (achter het net) in actie tegen Se-Wei Hsieh en Elise Mertens. © AFP