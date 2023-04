Spaanse doelman komt uit de kast bij kampioensfeest: ‘Deze keer mogen we de mooie kant beleven’

Lejárraga hield ‘de nul’ tegen de laatst overgebleven concurrent, Real Jaén, in de laatste speelronde op het vijfde niveau. Door de 1-0 zege was Marbella niet meer te achterhalen en kon het feest losbarsten. De keeper deed dat dus met zijn vriend. In een tweet liet de doelman de zoenende foto zien en had bovendien nog mooie woorden voor zijn partner. ,,Heel erg bedankt dat je altijd aan mijn zijde staat, door dik en dun! Deze keer mochten we de schoonheid hiervan beleven! BEDANKT.”