Soap gaat door: Djokovic weet nog niets over langer verblijf, maar kent al wel naam tegenstander Australian Open

Novak Djokovic weet nog altijd niet of premier Scott Morrison hem toegang verleent tot Australië, maar de Servische nummer 1 van de wereld is door de toernooileiding van de Australian Open wel al gewoon toegevoegd tot het speelschema.

Sterker: Djokovic kent de naam van zijn tegenstander in de eerste ronde ook al. De titelverdediger en recordkampioen in Melbourne - hij won er al negen keer - speelt tegen een landgenoot: Miomir Kecmanovic. De loting begon een uur later vanwege de onduidelijkheid over de deelname van Djokovic.

Na de loting weigerde de Australische premier Scott Morrison commentaar op de zaak. Djokovic werd vorige week na aankomst op het vliegveld van Melbourne opgesloten in een ‘coronahotel’, vocht dat besluit met succes aan en is inmiddels in training voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Morrison zei slechts dat het aan de minister van Immigratie Alex Hawke is om het visum eventueel een tweede keer in te trekken.

Volgens de Australische krant The Age komt er echter ook vandaag geen uitsluitsel over het verblijf van Djokovic, waardoor de saga morgen sowieso zijn zevende dag in gaat. Volgens de krant onderzoekt Hawke nog altijd of hij het visum voor de titelverdediger in Melbourne moet intrekken.

Djokovic, die inmiddels heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het invullen van zijn inreisformulieren, kan bij winst in Melbourne absoluut recordhouder worden. Hij heeft dan 21 grandslamtitels achter zijn naam staan. Eén meer dan zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. De Spanjaard, als zesde geplaatst, begint het toernooi tegen de Amerikaan Marcos Giron, Federer ontbreekt wegens een slepende blessure. De Rus Daniil Medvedev, tweede op de plaatsingslijst, neemt het op tegen de Zwitser Henri Laaksonen. Bij de vrouwen krijgt nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty een tegenstander uit het kwalificatietoernooi.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp begint tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, zo bleek uit de loting die vandaag plaatsvond. Struff is de nummer 50 van de wereld. Tallon Griekspoor treft de Italiaan Fabio Fognini, die 36ste staat op de wereldranglijst.

In het vrouwentoernooi staat vooralsnog één Nederlandse deelneemster. Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde op tegen de Sloveense Tamara Zidansek, de nummer 31 van de wereld.

Na Indy de Vroome plaatsten vandaag ook Jesper de Jong, Arianne Hartono en Richèl Hogenkamp zich voor de derde en laatste kwalificatieronde op de Australian Open. De Jong versloeg de Australiër Edward Winter in twee sets: 6-1 6-2. In de laatste voorronde neemt hij het op tegen de Tsjech Tomas Machac.

Hartono schakelde de Belgische Ysaline Bonaventure uit in drie sets (6-2 4-6 6-4), terwijl Hogenkamp in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi te sterk was voor de Australische Lizette Cabrera: 6-4 7-5. Hartono komt nu uit tegen de Duitse Jule Niemeier, Hogenkamp is gekoppeld aan de Spaanse Cristina Bucsa. De Vroome plaatste zich woensdag al voor de derde ronde waarin ze de Zwitserse Stefanie Vögele treft.

Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne.

