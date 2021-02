Snookerlegende Hendry mist Welsh Open: ‘Het moet een computerfout geweest zijn’

Oud-prof Siebe Schets (Goes) speelt komend seizoen voor Excelsior’31: ‘Een bewuste keuze’

15:31 RIJSSEN - Excelsior’31 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Siebe Schets. De 23-jarige aanvaller komt over van Goes en tekent een contract voor een seizoen bij de derdedivisionist. Excelsior’31 is voor Schets ‘een bewuste keuze’. De Zeeuwse aanvaller woont sinds kort in Denekamp.