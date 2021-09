Smullen in Kopenhagen: Sherrock zorgt voor sensatie en stuit in finale op Van Gerwen

COLUMN Ik had heel graag nog veel langer met Del Piero langs de lijn gestaan

7:00 Toen ik bijna veertig jaar geleden lid werd van VV Terneuzen en mijn eerste stappen als voetballertje zette, stond hij al langs de lijn. Een paar seizoenen later, toen wij een best wel getalenteerde lichting C-junioren hadden, stond hij er nog steeds. Vaak een beetje in de hoek van veld 9, zo tussen de cornervlag en de kleine kantine. Als we een mooie goal maakten zag ik hem genieten, samen met zijn vaste groepje voetbalvrienden.