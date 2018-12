Smith rekent af met Aspinall en is eerste finalist

‘Bully Boy’ Smith was vanaf het eerste moment bij de les en in no-time stond het dan ook al 2-0 in sets. Smith stond in de eerste twee sets 105 gemiddeld te gooien en gaf Aspinall maar één kans op een dubbel, die hij miste.



Aspinall deed daarna wat we dit toernooi vaker van hem hadden gezien: terugvechten. Hij pakte aan het begin van de derde set zijn eerste leg van de wedstrijd en was los. Ook hij verzaakte niet met het gooien van dubbels en na vier sets was de achterstand alweer weg: 2-2.



Daarna leek Smith een belangrijke tik uit te delen met het binnenhalen van de vijfde set. Aan het eind van een set waarin beide spelers weergaloos stonden te gooien, prikte ‘Bully Boy’ er 93 in voor de set met Aspinall wachtend op 47. Maar het verzet was nog altijd niet gebroken bij de debutant, want de zesde set was weer voor hem met een gemiddelde van 110.



Smith greep zijn eigen zevende set en daarna had hij de smaak pas echt te pakken. Hij zette nog een tandje bij en snoepte de achtste set af van Aspinall. Ook in het negende gedeelte nam hij geen gas terug. Bij 2-0 maakte hij het in stijl af door 121 uit te gooien voor de winst.



Smith doet voor de achtste keer mee aan het WK. Met zijn plaatsing voor de halve finale gooide hij zijn beste optreden in Ally Pally al uit de boeken. In 2016 haalde hij namelijk de kwartfinale, alvorens te verliezen van Raymond van Barneveld. De beste prestatie van dit jaar was voor de man van Merseyside het behalen van de finale van de Premier League. Op die avond in de O2 Arena was Michael van Gerwen een klasse apart.



