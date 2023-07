Sluiter ziet Svitolina ook op Wimbledon doordringen tot kwartfinales: 'Op een na mooiste moment van mijn leven’

Elina Svitolina heeft zich na een kraker geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. De 28-jarige Oekraïense, die wordt begeleid door Raemon Sluiter , won na een spannende partij in drie sets van de Belarussische Victoria Azarenka: 2-6, 6-4, 7-6 (9). De wedstrijd was extra beladen vanwege de oorlog in Oekraïne en de verhoudingen tussen dat land en Belarus. De zege zorgde bij zowel Svitolina als Sluiter na afloop voor de nodige emoties.

De wedstrijd op het Centre Court duurde in totaal 2 uur en 46 minuten. Svitolina, die in 2019 nog halvefinalist op het gras van Wimbledon was, had in de eerste set weinig in de melk te brokkelen. Azarenka won de laatste vijf ontmoetingen tussen de speelster en leek ook vandaag op een zege af te stevenen, maar Svitolina knokte zich terug.

Na een slopende tiende game op 5-4 voorsprong pakte de 28-jarige Oekraïense de tweede set. Ze leek direct door te stoten en greep een 3-0 voorsprong in de derde set, maar gaf deze nog uit handen. Het werd daardoor razendspannend op baan 1, waar de speelsters elkaar tot een beslissende tiebreak dwongen. Die werd een prooi voor Svitolina. De twee speelsters gaven elkaar, vanwege de gespannen situatie tussen Oekraïne en Belarus, na afloop geen hand.

,,Dit is het op een na mooiste moment van mijn leven, na de geboorte van mijn dochter", vertelde een geëmotioneerde Svitolina na afloop. Ondertussen was Sluiter ook kort in beeld, terwijl hij zijn tranen wegveegde. Svitolina: ,,Het was ongelooflijk zwaar, zeker toen ik 2-0 achterstond in de tweede set. Ik hoorde jullie mij supporten en kon wel huilen. Ik bleef alles geven, maar had het wel moeilijk. Ik wilde zo graag winnen. Ik vocht me punt voor punt terug in de partij. Jullie (het publiek, red.) hebben me zoveel steun gegeven in deze partij.”

Svitolina voelde ook vanuit haar thuisland Oekraïne de steun. ,,Ik wist gewoon dat er in mijn thuisland zoveel mensen aan het kijken waren en mij supporten. Daarom kon ik blijven gaan in de tiebreak. Ik weet hoeveel het voor ze betekent. Als ik ze iets van blijdschap kan geven, dan ben ik daar heel blij mee. Ik mag niet klagen, ik moet gewoon vechten voor mijn fans en mijn land.”

Svitolina noemt het ‘ongelooflijk’ om in de kwartfinales van Wimbledon te staan. ,,Toen ik in januari (na haar zwangerschap, red.) weer begon had ik echt niet gedacht dat ik op Roland Garros en Wimbledon in de kwartfinales zou staan. Ik geniet van de kansen die ik krijg om hier weer te spelen. Het voelt echt ongelooflijk”, zei Svitolina, die gisteravond naar een concert van Harry Styles zou gaan, maar de kaartjes weggaf. ,,Ik hoop dat Harry kijkt, dus ik wil hem nog wel even laten weten dat ik een groot fan van hem ben.”

Elina Svitolina kreeg een wildcard voor het toernooi in Londen en versloeg achtereenvolgens Sofia Kenin, Elise Mertens en Venus Williams. Op Roland Garros verloor Svitolina eerder dit jaar nog in de kwartfinale met 6-4, 6-4 van Aryna Sabalenka, uit Belarus. Daarvoor had ze twee Russinen verslagen.

Iga Swiatek overleeft twee machtpoints

In de volgende ronde speelt Svitolina tegen Iga Swiatek, die ontsnapte en in het toernooi bleef. Tegen de Zwitserse olympisch kampioene Belinda Bencic had de Poolse mondiale nummer 1 het twee sets zwaar. Ze overleefde op het Centre Court zelfs twee matchpoints, maar in de derde set stelde Swiatek (na 3 uur en 2 minuten spelen) alsnog knap orde op zaken: 6-7 (4), 7-6 (2), 6-3.

Swiatek (22), die in de eerste drie ronden nog geen set had verloren, bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales van Wimbledon. Ze is wel al de regerend kampioene van Roland Garros en de US Open. Bij de Australian Open werd ze begin dit jaar in de vierde ronde uitgeschakeld.

Swiatek won drie keer op Roland Garros, waar op gravel wordt gespeeld. ,,Maar ik ben aan het leren om meer van gras te gaan houden”, zei ze na haar overwinning op Bencic. ,,De liefde wordt elke dag groter. Ik hoop hier de komende week nog heel veel dagen te genieten om op deze ondergrond te spelen.”

Roeblev en Sinner door

Andrej Roeblev plaatste zich ook voor de kwartfinales op Wimbledon. De als zevende geplaatste Rus won in de vierde ronde van Aleksandr Boeblik. Roeblev had daar tegen de Kazach wel vijf sets voor nodig: 7-5, 6-3, 6-7 (6). 6-7 (5), 6-4.

De 25-jarige Roeblev schaarde zich voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Londen. Roeblev verloor tegen Boeblik niet één keer zijn servicegame, maar leverde wel twee sets via de tiebreak in.

Vorig seizoen deed hij niet mee op Wimbledon, omdat de Russen er vanwege de oorlog met Oekraïne niet welkom waren. In de volgende ronde van Wimbledon neemt de Rus het op tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Hubert Hurkacz.

Ook Jannik Sinner drong door tot de kwartfinales. De Italiaan, nummer 8 van de plaatsingslijst, was in drie sets te sterk voor de Colombiaan Daniel Elahi Galan, 7-6 (4) 6-4 6-3. Sinner krijgt nu de kans om voor de eerste keer op een grand slam verder te komen dan de laatste acht.

Zestienjarig talent verder

Eerder op de dag bereikte Mirra Andreeva de achtste finale van Wimbledon. Het pas zestienjarige Russische toptalent was in twee sets (6-2, 7-5) te sterk voor haar landgenote Anastasia Potapova, de nummer 23 van de wereld. Andreeva, de nummer 102 van de wereld, mag zich dankzij het bereiken van de achtste finales op Wimbledon de op twee na jongste speelster in 25 jaar noemen die de laatste zestien bereikt.

Coco Gauff was in 2019 vijftien toen ze de achtste finale op Wimbledon bereikte. In de volgende ronde speelt Andreeva tegen de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 18 van de wereld.

Exit voor Van de Zandschulp en Rojer

Botic van de Zandschulp en Jean-Julien Rojer zijn er beiden om geslaagd de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon te bereiken. Van de Zandschulp verloor met zijn Amerikaanse partner Marcos Giron met 7-5, 6-2 van Girons landgenoot Robert Galloway en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Rojer was met Marcelo Arevalo uit El Salvador niet opgewassen tegen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow: 6-3, 7-6 (5) te sterk.

Van de Zandschulp verloor eerder in de tweede ronde van het enkelspel in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

