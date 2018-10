Sluiter: Vrijuit spelen? Daar heb ik niks mee

Door Rik Spekenbrink



Bertens speelde afgelopen weken onder hoogspanning. Ze wilde de WTA Finals in Singapore zó graag halen, dat die druk haar soms verlamde. Na haar vroege nederlaag in Moskou afgelopen week leken haar kansen verkeken. Maar door de afmelding van de geblesseerde Simona Halep mag ze morgen toch aan het prestigieuze eindejaarstoernooi beginnen.



Verlost van de stress en zonder al te grote verwachtingen. Dus kan ze vrijuit spelen, is de veelgehoorde redenatie. ,,Maar ik heb niets met dat soort termen”, zei Sluiter vandaag in zijn persconferentie in het Singapore Indoor Stadium. ,,Het klinkt hartstikke prettig. Maar als ze hier vrijuit kan spelen, omdat ze als nummer 9 het toernooi is binnengekomen, zou dat betekenen dat ze in al die andere toernooien in het jaar wel totaal niet vrijuit mag spelen omdat ze móet winnen. Het ligt veel dichter bij elkaar. We moeten gewoon doorgaan met wat we al het hele jaar doen. En of ze dan tegenover Naomi Osaka of pak hem beet Margarita Gasparyan staat, dat moet niet uitmaken.”



Bertens is niet ‘het Denemarken van het EK voetbal in 1992’, zoals Sluiter ook voorbij zag komen in een bericht op zijn telefoon. ,,Want die wonnen het toernooi terwijl ze eigenlijk al op vakantie waren en als reserve werden ingevlogen. Ik stuurde terug: ja, geweldig, dat EK. Maar waar was Denemarken daarna? Wij zijn hier ook niet om één keer dit toernooi te winnen. Natuurlijk, het zou geweldig zijn, maar het gaat niet om die ene klapper. Het gaat om de rest van Kiki’s carrière. De kracht van dit seizoen is juist dat het redelijk stabiel is. Laten we dat gewoon proberen door te trekken.”



Bertens kán de WTA Finals wel winnen, zegt Sluiter. Waarom? ,,Ze heeft dit seizoen 10 van de 15 partijen tegen top 10-speelsters gewonnen. Dat is je antwoord.” Maar veel factoren spelen een rol. Zoals de vermoeidheid. ,,Ze heeft er dit seizoen scherper op gestaan dan nu hier. Logisch, als je hier op je scherpst zou zijn, is er iets mis gegaan. Maar het risico bestaat dat ze leeg is. Het was een lang seizoen, met één vakantieweek na Wimbledon en verder hooguit 15 dagen vrij tussen alle toernooien door. En de laatste paar weken hebben extra energie gekost, fysiek en vooral mentaal.”



Haar eerste tegenstander morgen is Angelique Kerber. Die heeft van de week haar coach Wim Fissette de laan uitgestuurd. Is dat een voordeel voor Bertens? ,,Kan, maar het kan juist ook nadelig zijn. Het is niet te voorspellen. Afgelopen maanden waren naar Kerber-maatstaven niet bijzonder. Ze werkt weer met haar oude trainer. Misschien hoopt ze wel op een Korbach-effect.”