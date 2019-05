Sluiter trots op Bertens: ‘Kiki blijft maar verbazen’

Coach Raemon Sluiter geniet van de progressie die zijn speelster Kiki Bertens doormaakt. ,,Kiki blijft maar verbazen”, zei Sluiter. ,,Wie had dit gedacht? Wie zei dit vier of vijf jaar geleden? Helemaal niemand. Het was altijd dit of dat met Kiki.”

Bertens begon weliswaar goed aan Roland Garros met een zege op Pauline Parmentier (6-3 6-4), toch was het duidelijk dat Team Bertens de druk voelde. “Het is ook niet niks om in vier weken tijd in de media te gaan van “kijken of ze dit seizoen wel haar gravelpunten kan verdedigen” naar “titelkandidate nummer 1". Het is voor ons ook schakelen, net als dat ze ineens internationale persconferenties moet geven.”

Schakelen was het ook zondag bij de laatste training. ,,Het was fijn om hier te mogen trainen. Maar aan de andere kant zitten er ook ineens 150 tot 200 mensen te kijken. Vorig jaar waren er niet heel veel buitenlanders die dachten: ik ga eens een uurtje bij Kiki Bertens kijken. Dus als ik harder wil zijn, moet ik wel op mijn woorden letten”, aldus de coach.

,,Voordat je het weet heb je een relletje. Ik begin nu bijna te snappen waarom voetballers soms voor een besloten training kiezen. Het is voor ons ook nieuw dat we moeten afwegen of het beter is om op het park van de wedstrijden te trainen of in alle rust op een afgelegen park.”

Volgens Sluiter zijn sommige situaties niet zo makkelijk als men denkt. ,,Sommigen zeggen: je moet een knop omzetten. Maar het is een kwestie van heel subtiel draaien aan een knop. Maar ja, Kiki is de nummer 4 van de wereld, ze verdient hartstikke veel geld. Dan horen die situaties erbij. Het is pittig, maar we moeten het niet al te zielig maken.”

