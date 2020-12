Slordige Van der Voort moet passen: ‘Dartsborden zijn hier waardeloos’

De 45-jarige Van der Voort, die slordig speelde, wist in 2011 en 2015 wel door te dringen tot de laatste acht. Verder kwam hij nog nooit op het WK van de PDC. In de zesde set kreeg Van der Voort één pijl om de stand gelijk te trekken en een zevende set af te dwingen. Hij miste echter bull’s eye en zag Gurney het duel uitgooien met dubbel 16. Een leg eerder had Gurney nog zes matchdarts op een rij laten liggen.

Van der Voort was na afloop niet blij met de kwaliteit van het dartsbord, zo zei hij voor de camera van RTL. ,,Het is natuurlijk geen geheim dat de borden hier waardeloos zijn. Dat is geen excuus, ik had zelf beter moeten gooien. Hier was veel meer uit te halen. Zo meteen moet ik eerst getest worden. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weg ben. Elke minuut dat ik hier nog langer ben, is waardeloze tijd.”