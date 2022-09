Slechts twee tennissers kunnen Rafael Nadal van nieuwe nummer één positie houden

Rafael Nadal op US Open verrassend verslagen door Frances Tiafoe: ‘Nu naar huis voor mijn eerste kind’

Rafael Nadal is gesneuveld in de achtste finales van de US Open. De Spaanse toptennisser verslikte zich in het Amerikaanse servicekanon Frances Tiafoe: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Hij treft Andrej Roeblev in de kwartfinale van het toernooi in zijn thuisland.

10:10