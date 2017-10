Slechte rentree in eigen land voor Sjarapova

Cahit Arslanlar staat na vervelende ervaring in Yerseke op tegen racisme

8:15 VLISSINGEN - PSV won zondagmiddag in Venlo met 5-2 van VVV en verstevigde de koppositie in de eredivisie, maar na afloop ging het vooral over iets anders. Joshua Brenet en Nicolas Isimat-Mirin, verdedigers van de Eindhovenaren, werden bij het verlaten van het veld racistisch bejegend door toeschouwers. Niet alleen in Venlo ging het afgelopen weekeinde mis. Ook op de Zeeuwse velden vond een incident plaats.