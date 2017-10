Sjarapova vliegt omhoog op ranglijst, Bertens blijft dertigste

De voormalig nummer één van de wereld begon dit jaar zonder ranking, maar is door haar prestaties al weer een vaste waarde in de top 100. Komende week wil ze in de Kremlin Cup in Moskou verder bouwen op haar succes. ,,Het was bijzonder weer eens met een trofee in mijn handen te staan; een moment om te koesteren'', zei de vijfvoudig grandslamwinnares na haar zege in Tianjin.