Sjarapova overleeft matchpoint en neemt revanche op Sevastova

Sevastova had Sjarapova begin deze maand uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De voormalige nummer één van de wereld kwam sinds haar optreden in New York niet meer in actie. Sjarapova maakte in Peking met een wildcard haar rentree en trof meteen weer Sevastova, die op de US Open in de kwartfinale was gestuit door de latere winnares Sloane Stephens. Dit keer wist de Russin wel te winnen van de Letse, al moest ze in de tiebreak van de beslissende set wel eerst een matchpoint wegwerken.'