Sjarapova naar halve finale in Tianjin

Deze foto gaat het plakboek van Fabian Wilson niet halen

12 oktober TERNEUZEN - Het plaatje in zijn hoofd klopte. Fabian Wilson zou de bal links laag in de hoek schieten en de doelman van FC Lisse kansloos laten. Maar toen de rechtsback Hoek als vijfde nemer al naar de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi kon schieten, maakten de fotografen niet het kiekje waar hij op had gehoopt.