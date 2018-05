Sjarapova komt op stoom voor Roland Garros

De 31-jarige Russin wist Ostapenko in de zesde game van de beslissende set te breken en kon op 5-3 serveren voor de winst. De twintigjarige Letse, die vorig jaar iedereen verraste door Roland Garros te winnen, knokte zich echter terug tot 5-5. De nummer zes van de wereld overleefde twee matchpoints, maar twee games later sloeg Sjarapova op haar derde matchpoint wel toe. De Russin treft nu de winnares van de partij tussen Caroline Garcia en Simona Halep, de nummer één van de wereld, in de halve finales.



Sjarapova strandde vorige week in Madrid in de kwartfinales. De tennisdiva moest op het Spaanse gravel buigen voor de ontketende Kiki Bertens. De tweevoudig winnares van Roland Garros (2012 en 2014) was eerder op het gravel in Stuttgart al direct uitgeschakeld.



Caroline Wozniacki ging hard onderuit in de kwartfinales in Rome. De nummer twee van de wereld werd weggeslagen door Anett Kontaveit uit Estland: 3-6 1-6. Net als Sjarapova moest ook Wozniacki afgelopen week in Madrid buigen voor Bertens. De Deense had in Rome de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen overnemen van Halep, maar ze liet het lelijk afweten.



Kontaveit strijdt met titelverdedigster Elina Svitolina om een plek in de finale. De tennisster uit Oekraïne was met 6-4 6-4 te sterk voor de Duitse Angelique Kerber.