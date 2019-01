Sjarapova geeft op met dijbeenblessure in China

Organisa­tie zet streep door Jumping Indoor Nieuwland

3 januari NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Jumping Indoor Nieuwland, dat van donderdag 10 tot en met zondag 13 januari in Nieuw- en Sint Joosland zou plaatsvinden, is afgeblazen. De organiserende stichting Hippische Sport Zeeland volgt daarmee het advies van de Sector Raad Paarden op. In verband met de heersende influenza-epidemie onder paarden in Nederland adviseert die om geen paarden op vreemde stallen te huisvesten.