Sinisterra schiet uit de startblokken in Premier League met opnieuw een doelpunt voor Leeds

Hoek schrijft historie: 11 Belgen in de basis

Hoek speelt zaterdag voor de eerste keer in zijn historie een competitiewedstrijd met elf Belgische voetballers in de basis. Met dit volledig buitenlandse team (ook de trainer is een Belg) begint het in de derde divisie aan zijn derde competitieduel, uit bij GVVV in Veenendaal.

14:48