Simpele zege Brazilië op gehavend Venezuela in openingsduel Copa América

Brazilië is de Copa América in eigen land begonnen met een eenvoudige 3-0 zege op Venezuela, dat flink moest improviseren door een grote uitbraak van het coronavirus in de selectie.

Een ontmoeting tussen de sterrenploeg van Brazilië en het veel kleinere, armere en wat voetbal betreft minder talentrijke Venezuela is altijd al een strijd tussen David en Goliath. Maar in het vanwege de coronamaatregelen lege Estádio Mané Garrincha in de Braziliaanse hoofdstad Brasília, genoemd naar de legendarische dribbelaar die in 1958 en 1962 wereldkampioen werd met de Goddelijke Kanaries, had de titelverdediger zondagavond helemaal geen kind aan het zwaargehavende Venezuela.

Door een massale corona-uitbraak in de selectie van bondscoach José Peseiro waren dertien spelers niet inzetbaar. Zaterdag werden daarom vijftien verse krachten ingevlogen, dankzij een last-minute regelwijziging vrijdag door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol die dat mogelijk maakte.

Zodoende maakten vier spelers hun debuut bij de ploeg met de bijnaam Vinotinto, vanwege het wijnrode shirt, en telde het elftal twee spelers die nog geen 24 uur eerder op Braziliaanse grond waren geland. Een van hen startte zelfs in het hart van de defensie. Op de bank zaten slechts zeven spelers, vijf minder dan bij Brazilië, onder wie ook nog twee keepers. Getraind kon er een dag voor het openingsduel niet meer worden vanwege de coronabeperkingen, quarantaines en inreisformaliteiten van de nieuwelingen. ,,We zullen een elftal op het veld hebben dat nog nooit heeft samengespeeld of -getraind’’, had Peseiro al aangekondigd.

Venezuela is niet de enige ploeg op de Copa América die is getroffen door het coronavirus. Ook bij Bolivia (drie spelers) en Colombia (twee leden van de technische staf) zijn positieve gevallen gemeld.

Handrem

Terwijl buiten het stadion betogers demonstreerden tegen het doorgaan van het toernooi vanwege de nog altijd voortwoekerende coronapandemie en het trage vaccinatietempo, leek Brazilië medelijden te hebben met de aangeschoten tegenstander. De ploeg van bondscoach Tite domineerde zoals verwacht en creëerde ook volop kansen, maar speelde toch ook enigszins met de handrem erop. Zeker nadat centrale verdediger Marquinhos na iets meer dan twintig minuten de score had geopend. Hij werkte de bal half strompelend over de lijn nadat Richarlison een corner van Neymar met z’n kruin precies in zijn richting verlengde.

Volledig scherm De Braziliaan Neymar (rechts) en Richard Celis van Venezuela begroeten elkaar op gepaste afstand. © AP Kort daarop werd een goal van Richarlison afgekeurd wegens buitenspel en schoot Neymar na een paar fijne schijnbewegingen van dichtbij naast. Pas na rust nam Brazilië enigszins afstand van Venezuela, dat zich logischerwijs vooral beperkte tot verdedigen en loerde op een spaarzame counter. De aanvaller van Paris Saint-Germain benutte een kwartier voor tijd een makkelijk gegeven strafschop, wat pas zijn eerste treffer ooit betekende tegen het kleine buurland. Hij kwam wel weer een goal dichter bij het record van Pelé, die met 77 doelpunten nog altijd topscorer is van de Braziliaanse nationale ploeg. Neymar heeft er nu 67.

De verdubbelde voorsprong gaf Tite de kans om onder anderen de reserves Vinicius Jr. (Real Madrid) en Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa (Flamengo) aan het werk te zetten. De spits van Flamengo bekroonde zijn invalbeurt met een treffer – met zijn buik – in de slotfase, na een voorzet van Neymar. De derde interlandgoal van ‘Gabigol’ was pas het eerste doelpunt sinds 2011 in de Braziliaanse nationale ploeg van een speler van Flamengo, toch een van de grootste, populairste en succesvolste clubs van Brazilië.

Volledig scherm Invaller 'Gabigol' viert zijn goal tegen Venezuela. © EPA

Turbulente aanloop

Met het openingsduel van de Copa América komt ook een eind aan de turbulente aanloop. Aanvankelijk zou het toernooi tussen tien landen uit Zuid-Amerika in Colombia en Argentinië plaatsvinden. Beide landen trokken zich kort voor de start van het toernooi terug, Colombia vanwege de aanhoudende politieke onrust, Argentinië door het toenemende aantal coronabesmettingen.

Pas twee weken voor het toernooi nam Brazilië de organisatie op zich, nadat president Jair Bolsonaro zijn fiat had gegeven. Ook Brazilië wekte verbazing als gastheer, gezien het nog altijd voortwoekerende coronavirus. De Braziliaanse selectie toonde zich ook tegenstander van het toernooi, zo meldden de spelers dinsdag in een verklaring. Even leek het erop dat ze het toernooi zouden boycotten, maar daarvan bleek uiteindelijk geen sprake.

,,We zijn het niet eens met de manier waarop de Conmebol met het toernooi omgaat, maar we zullen nooit nee zeggen tegen de Braziliaanse nationale ploeg’’, aldus het statement van de spelersgroep. Middenin de crisis werd ook nog Rogério Caboclo, de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond en de man die de Copa América uiteindelijk naar Brazilië haalde, deze week op non-actief gezet vanwege een door zijn persoonlijke assistent ingediende aanklacht van seksuele intimidatie.

Terwijl Brazilië en Venezuela hun openingsduel afwerkten, meldde het Braziliaanse ministerie van Gezondheid 1129 nieuwe coronadoden. Een hoog aantal voor een weekend, waarin de meldingen doorgaans een stuk lager zijn. Het geeft aan dat de cijfers opnieuw oplopen. Inmiddels zijn meer dan 487.000 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden door Covid-19. Er zijn in Brazilië in totaal ruim 17,4 miljoen besmettingen geregistreerd.

Meerdere partijen stapten naar de rechter, om af te dwingen dat het toernooi geannuleerd zou worden. Het Hooggerechtshof bepaalde donderdag dat het toernooi doorgang mocht vinden, maar dat burgemeesters en gouverneurs van de betreffende staten en steden moeten zorgen voor goede gezondheidsprotocollen.

Volledig scherm Betogers demonstreren voor het Estádio Mané Garrincha in Brasília tegen de Copa América. Ze eisen dat de regering meer vaccins tegen het coronavirus beschikbaar stelt. © Getty Images