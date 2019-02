Simona Halep in zee met Belgische trainer

Swift-korfballer Dylan Gillissen: ‘41 goals zijn signaal richting concurren­tie’

4 februari MIDDELBURG - Volgens Dylan Gillissen heeft Swift zaterdag ,,een signaal afgegeven” aan de concurrentie. De overgangsklasser uit Middelburg scoorde liefst 41 keer tegen Futura, wat een officieus Zeeuws record is. ,,We waren echt on fire.”