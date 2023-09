Simona Halep in beroep tegen dopingschorsing van vier jaar: ‘Mijn gevecht gaat door’

Dit staat de tenoren van Jum­bo-Vis­ma nog te wachten in de laatste week van de Vuelta

Met Sepp Kuss nog steeds in het rood en met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic op de overige podiumplekken is Jumbo-Visma hard onderweg naar een unieke trilogie. In de laatste week van de Vuelta staan er een aantal interessante etappes op het programma. Van ‘het beest van Asturië’ tot tien klimmetjes in de voorlaatste rit. Wat staat de renners nog te wachten in de Ronde van Spanje? Check het in dit overzicht.