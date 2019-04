Simon Kuper: Succes van Ajax komt niet uit de lucht vallen

Boere is op bekend terrein twee keer trefzeker

29 april AMSTERDAM - Tom Boere voegde maandagavond twee goals toe aan zijn seizoenstotaal en was daarmee belangrijk voor FC Twente in het duel met Jong Ajax. Tegen zijn oude club nam de uit Terneuzen afkomstige spits in Amsterdam voor rust de 1-2 voor zijn rekening. Boere tekende in de tweede helft voor de 2-3, waarna het via Haris Vuckic en Ulrich Bapoh nog 2-5 werd.