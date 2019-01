Sharon Prins naar kwartfinale Lakeside, Wesley Harms naar tweede ronde

Outsider RCS pakt vierde titel bij Soccertoer­nooi

5 januari TERNEUZEN - De eindzege tijdens de 33ste editie van het Indoor Soccertoernooi ging zaterdagavond verrassend naar RCS. De zaterdag-derdeklasser was met een bijeengeraapt team naar Terneuzen gekomen, maar piekte op de juiste momenten. In de kwartfinale versloeg het Oostburg met 4-1, daarna bleef het tegen Terneuzen nipt aan de goede kant van de score, om vervolgens de finale tegen FC Axel (3-0) razendsnel in een beslissende plooi te leggen.