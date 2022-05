Shapovalov stuurt titelverdediger Nadal naar huis, Djokovic wel door in Rome

Met videoEen elfde toernooizege in de masters van Rome komt er niet voor de Spaanse tennisser Rafael Nadal. De Spanjaard liet zich in de achtste finales verrassen door Denis Shapovalov. De Canadese nummer 16 van de wereld won in drie sets: 1-6 7-5 6-2. Nadal bewoog zich tegen het einde van de partij moeizaam over de baan en leek last te hebben van een blessure.

De 35-jarige titelverdediger begon de partij in de achtste finales nog voortvarend en won de eerste set met 6-1. Shapovalov nam in de tweede set het initiatief over. Hoewel Nadal zich na een 3-0-achterstand nog terug vocht, trok de 23-jarige Shapovalov de set naar zich toe met 7-5. In het derde bedrijf ging het tot 2-2 gelijk op, maar toen begon het verval bij de Spaanse 21-voudig grandslamwinnaar. Nadal verloor vier games op rij en daarmee de wedstrijd.

De nummer 4 van de wereld had zichtbaar moeite om zich te verplaatsen. Nadal lijdt aan een chronische voetblessure die hem in augustus vorig jaar dwong een voortijdig punt te zetten achter zijn seizoen. Het is de vraag of hij tijdig fit is voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat hij al dertien keer op zijn naam schreef. Shapovalov treft in de kwartfinales de Noor Casper Ruud.

Volledig scherm Rafael Nadal. © ANP / EPA

Djokovic

Novak Djokovic heeft in Rome wel eenvoudig afgerekend met Stan Wawrinka in de achtste finales. De Servische nummer 1 van de wereld had vijf kwartier nodig om in twee sets te winnen van de Zwitser: 6-2 6-2. Het was de 26ste confrontatie tussen de twee oude rivalen. Drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka is door langdurig blessureleed ver afgegleden en bezig aan een comeback, maar was duidelijk nog niet opgewassen tegen twintigvoudig grandslamwinnaar Djokovic. De Serviër wist vrij gemakkelijk de opslag van Wawrinka te pareren en brak vijf keer de servicegame van de Zwitser. Djokovic won voor de twintigste keer de onderlinge confrontatie.



In de kwartfinales van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Rome treft de als eerste geplaatste Djokovic de Canadees Felix Auger-Aliassime.