Sergio Ramos beantwoordt knipoog Conor McGregor: ‘Altijd welkom bij Real’

Pittige eerste training van Hoek voor iedereen een verademing

11:30 HOEK - De eerste echte training van Hoek duurde een uur en drie kwartier en was voor iedereen na een gedwongen stop van vier maanden een verademing. Met een kern van achttien man ging voor de derdedivisionist onder gestaag vallende regen de kop eraf. Doelman Griffin de Vroe, één van de vier nieuwkomers in de selectie, haakte na een klein kwartier geblesseerd af. De van Goes gekomen topscorer Steve Schalkwijk liet in korte partijtjes voor het eerst het net bollen.