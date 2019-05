Serena Williams wint in Rome bij rentree op gravel

Marcel de Dreu treedt in voetsporen van zijn opa Bram

7:30 ‘S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Toen het inmiddels 78-jarige Tjoba nog niet zo lang bestond, was Bram Francke de hoofdtrainer bij de korfbalvereniging in ’s-Heer Hendrikskinderen. Zaterdag trad Marcel de Dreu, zijn kleinzoon, in zijn voetsporen. ,,Korfbal is een familiesport, hè”, reageerde hij nuchter, nadat hij bij het duel met Albatros (14-15) voor het eerst op de bank zat. ,,Dan kan het gebeuren dat je je eigen opa opvolgt.”