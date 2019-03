Serena Williams trekt zich terug vanwege knieblessure

EERSTE KLASSE B/VIDEO Kloetinge laat kans op koppositie liggen en zakt naar plek drie

21:57 VOORBURG - Kloetinge heeft zaterdagmiddag een steek laten vallen in de titelstrijd in de eerste klasse B. Forum Sport was met 3-1 te sterk. Daardoor liet Kloetinge na de koppositie over te nemen en zakte het zelfs naar de derde plaats.