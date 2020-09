Serena Williams trekt zich terug uit Roland Garros

BinckBank Tour heeft nieuwe start­plaats voor derde etappe

11:58 De organisatie van de BinckBank Tour heeft een alternatief gevonden voor de derde etappe, die eigenlijk in Nederland zou beginnen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bleek dinsdagavond dat koersen in Nederland niet mogelijk was. Daardoor werd de individuele tijdrit in Vlissingen van woensdag geschrapt.