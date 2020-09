Serena Williams ten koste van Stephens naar vierde ronde, Pironkova zet zegereeks voort

Serena Williams naar derde ronde US Open

4 september Serena Williams heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De 38-jarige Amerikaanse, die jaagt op haar 24ste grandslamtitel, won donderdag in het lege Arthur Ashe-stadion in New York haar partij in de tweede ronde tegen Margarita Gasparyan met 6-2 6-4. Williams had iets meer dan 1,5 uur nodig om de Russin te verslaan en haar 103de zege op de US Open te boeken.