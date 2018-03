Serena Williams te sterk voor Kiki Bertens

Van Assche: 'Mij hoor je niet over stoppen'

10 maart ZWIJNDRECHT - Bijna 29 is hij. En eerlijk is eerlijk, Anthony van Assche was liever wat jonger geweest, zodat hij nóg langer als turner actief zou kunnen zijn. ,,Maar ik hoor altijd: je leeftijd is maar een getal, het gaat erom hoe oud je je voelt. Ik geloof ook wel dat het waar is. Ik ben hartstikke fit en heb nog altijd veel plezier. Mij hoor je voorlopig echt nog niet over stoppen. Wat is er nou mooier dan dit?”