Serena Williams soepel verder op Australian Open, geblesseerde zus Venus hard onderuit

Serena Williams zet haar opmars op de Australian Open op ‘ontspannen’ wijze voort. De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, had in de tweede ronde geen enkele moeite met de Servische Nina Stojanovic. In iets meer dan een uur eindigde de partij na twee sets in 6-3, 6-0. Haar geblesseerde zus Venus Williams ging hard onderuit tegen Sara Errani: 6-1, 6-0.

Sinds ze vanwege de coronapandemie twee weken in quarantaine zat verloor Williams nog geen partij. Wel werd ze gehinderd door een blessure aan een schouder. Dat ze daar geen seconde over nadenkt is haar sterke punt, zegt ze. ,,Ik speel zonder me ergens zorgen over te maken. Hoewel me dat eerlijk gezegd in de tweede set beter lukte dan in de eerste. Maar ik probeer mezelf hier geen enkele druk op te leggen.”

Petra Kvitova werd uitgeschakeld. De Roemeense Sorana Cirstea was te sterk voor haar: 4-6, 6-1, 1-6. De Tsjechische was als negende geplaatst. In 2019 stond ze nog in de finale in Melbourne. Ze won twee keer op Wimbledon. Ze was deze keer eigenlijk alleen in de tweede set op dreef. Cirstea was vooral verrast door haar zege. ,,Ik heb vijftien dagen vanwege de quarantaine opgesloten gezeten op mijn hotelkamer. Al die tijd heb ik geen bal kunnen slaan. Dan is het best verrassend dat ik nu zo goed speel. Eerlijk gezegd had ik dat niet zien aankomen.”

Bianca Andreescu ging eveneens onderuit. Dat gebeurde tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan: 3-6 2-6. De 20-jarige winnares van de US Open in 2019 maakte in Melbourne haar rentree na een lange periode van blessures. Het afgelopen jaar kwam ze zelfs niet één keer in actie.

