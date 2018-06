Serena Williams ondanks lage ranking geplaatst op Wimbledon

Goes kan tegen Feyenoord pronken met zeven spelers

26 juni MIDDELBURG - Goes is met zeven spelers hofleverancier van het Zeeuws elftal voor het duel met Feyenoord. Ook de andere Zeeuwse derdedivisionist Hoek levert met vijf spelers een wezenlijke bijdrage aan de 22-koppige spelersgroep, die op zaterdag 7 juli in Middelburg aantreedt.