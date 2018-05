Serena Williams niet geplaatst bij Roland Garros

RUDESTATS RCS produceert unieke hattrick van 100

21 mei Voor het derde opeenvolgende seizoen heeft RCS de grens van 100 doelpunten gehaald in de competitie. De Souburgse club stapte in 2015 over naar het zaterdagvoetbal en schoot in zijn debuutseizoen ongekend uit zijn slof met 139 doelpunten in de vierde klasse.