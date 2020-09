Serena Williams naar derde ronde US Open

De nieuwe generatie klopt op de deur bij Groene Ster

3 september VLISSINGEN - Groene Ster Vlissingen begint aan het achtste opeenvolgende seizoen in de eredivisie zaalvoetbal. Sinds de entree op het hoogste niveau, in 2013, is er best veel veranderd. Van de spelers van het eerste uur zijn er nog drie over, de volgende generatie is aan zet.