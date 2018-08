Serena Williams na stroef begin door naar tweede ronde US Open

Serena Williams heeft vrij eenvoudig de tweede ronde bereikt bij de US Open. De zesvoudig winnares had op Flushing Meadows zoals verwacht weinig moeite met de Poolse Magda Linette. Ze versloeg de nummer 68 van de wereld in twee sets: 6-4, 6-0.

Serena miste deelname aan de US Open vorig jaar omdat ze beviel van een dochter. Bij haar terugkeer op het hardcourt verliep het de afgelopen weken nog niet heel erg soepel. Ze verloor haar partij in de eerste ronde in San José tegen Johnanna Konta, en kwam in Cincinnati ook niet verder dan de tweede ronde.

Ook op Flushing Meadows kwam de Amerikaanse moeizaam uit de startblokken. ,,De eerste set was niet gemakkelijk. Ik moest weer even wennen om terug te zijn hier in New York'', zei Williams na afloop. ,,Toen ik eenmaal mijn draai weer had gevonden, deed ik gelukkig precies waar ik de afgelopen tijd zo hard voor heb getraind.''

In de eerste set wist Linette nog goed bij te blijven , in de tweede was Serena oppermachtig en gaf geen game meer weg. Ze eindigde in stijl met een snoeiharde ace.

Ook zus Venus won haar eerste rondepartij. Zij versloeg Svetlana Koeznetsova in drie sets: 6-3, 5-7, 6-3. Mochten beide zussen ook de tweede ronde overleven, dan treffen ze elkaar in de derde ronde van het toernooi.