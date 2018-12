Serena Williams mag strakke catsuit weer aan

Ook krijgen speelsters die bevallen zijn van een kind drie jaar een speciale ranking op de wereldranglijst, twee dingen die Serena niet had toen zij was bevallen van haar dochter Olympia in september 2017.

Williams, die zelf een succesvolle modelijn heeft, droeg de catsuit tijdens Roland Garros uit medische overwegingen. Het pak bevorderde de doorbloeding, wat nodig was nadat ze een aantal heftige complicaties na de geboorte had gekregen. Het leverde haar veel kritiek en bovendien een berisping op van de Franse officials. Nu is het reglement aangepast en mogen vrouwelijke tennissers weer leggings of compressiebroeken dragen 'zonder dat daar een rokje of jurk overheen gedragen wordt'.