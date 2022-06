Serena Williams lijkt na jaar afwezigheid terugkeer op Wimbledon aan te kondigen

NACOMPETITIE Rick Jonker beloont Bru’s plan B en helpt zijn ploeg over eerste horde op weg naar lijfsbe­houd

BRUINISSE - Bruse Boys is een stapje dichter bij handhaving in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. In de eerste ronde van de nacompetitie was de ploeg uit Bruinisse zaterdagmiddag te sterk voor Prinsenland.

