Serena Williams heeft drie sets nodig in Lexington

Extra spannende editie van Borsele Sloepoort Cup

18:13 NIEUWDORP - Gaat het wel of niet door? Die vraag hing door het coronavirus boven het hoofd van de organisatie van de Borsele Sloepoort Cup. Het antwoord was: ja, het voorbereidingstoernooi gaat door. In aangepaste vorm, dat wel. Daardoor wordt het voor de organisatie een extra spannende editie, die woensdag van start gaat.