'Serena Williams haalt Roland Garros'

TOPSCORERS Waar gaat Arjen de Koeijer stoppen?

20:32 VLISSINGEN - Voor de vierde keer dit seizoen produceerde Arjen de Koeijer vijf doelpunten in één wedstrijd voor Yerseke. Zaterdag was Vlissingen het slachtoffer van De Koeijers niet te stillen honger naar doelpunten. Met dat kwintet kwam de koploper in het PZC-topscorersklassement op 47 doelpunten te staan.