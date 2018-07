Serena Williams door naar halve finale

Shirin van Anrooij: tweede zilveren WK-plak in vijf dagen

12:03 ODENSE - Shirin van Anrooij heeft dinsdagochtend haar tweede grote succes in vijf dagen geboekt. In Odense eindigde het omnitalent uit Kapelle als tweede bij het wereldkampioenschap offroad triatlon voor junioren. Vrijdag had zij ook al zilver gewonnen op het WK duatlon.