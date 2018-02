Serena Williams alleen in dubbel tegen Oranje

Het is de bedoeling dat Serena Williams op de indoor-hardcourtbaan in Asheville haar officiële rentree maakt. De Amerikaanse kwam een jaar geleden voor het laatst in actie. Kort nadat de jongste van de zusjes Williams op de Australian Open haar 23ste grandslamtitel had veroverd, maakte ze bekend dat ze zwanger is. Serena beviel in september van een dochter. De toptennisster wilde eigenlijk afgelopen maand op het grandslamtoernooi in Australië haar rentree maken, maar tijdens een testwedstrijd merkte ze dat ze nog niet fit genoeg was.



Haar trainer liet vervolgens weten dat Williams pas in maart in Indian Wells zou terugkeren op de baan. Toch hapte Serena gretig toe toen ze door de Amerikaanse Fed Cup-captain Kathy Rinaldi werd uitgenodigd voor het duel met Nederland in de eerste ronde van de wereldgroep. 'Team USA' won het landentoernooi afgelopen jaar.



Heel scherp en afgetraind oogt Williams nog niet, vijf maanden nadat ze voor het eerst moeder werd. ,,Het gaat met ups en downs. Maar dat is ook niet zo gek'', zei Serena in Asheville. Ze vormt in principe een dubbelkoppel met Lauren Davis. De Nederlandse captain Paul Haarhuis heeft Lesley Kerkhove en Demi Schuurs aangewezen voor het afsluitende dubbel op zondag. De coaches kunnen hun opstelling nog aanpassen.